Уже второй год в Азербайджане проводится конкурс Yüksəliş («Восхождение»), цель которого — выявить перспективных лидеров с высоким интеллектуальным уровнем и управленческими качествами. В рамках конкурса победители получают возможность присоединиться к менторской программе с участием руководителей различных компаний и учреждений. Председатель правления Kapital Bank Ровшан Аллахвердиев является ментором Фахри Гусейнова, победителя конкурса прошлого года.

24 мая Фахри Гусейнов встретился с сотрудниками Kapital Bank, участвующими в отборочных этапах конкурса, чтобы рассказать о своей истории успеха в Yüksəliş и поделиться своими рекомендациями. В ходе встречи Ровшан Аллахвердиев и Фахри Гусейнов рассказали о значимости конкурса, его роли в усовершенствовании управленческих навыков и делового опыта, а также дали ответы на вопросы участников.

Yüksəliş — конкурс для отбора и развития талантливых кадров. Победители получают шанс участвовать в программе развития человеческих ресурсов страны, превзойти конкурентов своими навыками и интеллектом, а также быть одним из тех, кто будет строить будущее страны.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и оказывает услуги населению в 105 филиалах и 23 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/krdt, для заявки на карту рассрочки BirKart: https://kbl.az/tkstcrd.