Турецкие бренды одежды выходят на российский рынок

Несколько турецких брендов одежды и товаров для дома намерены выйти на российский рынок, сообщает газета "Известия" со ссылкой на участников рынка недвижимости и ретейла.

Как сообщает издание, компании ведут переговоры с торговыми центрами об открытии в России магазинов брендов adL, Mudo, LTB, Twist и Ipekyol. По данным газеты, отечественные операторы заинтересованы в сотрудничестве с новыми компаниями после приостановки работы в России ряда крупных международных игроков.

Президент Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко подтвердил изданию, что переговоры российских операторов с турецкими компаниями действительно ведутся.