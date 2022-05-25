Турецкие бренды одежды выходят на российский рынок
Несколько турецких брендов одежды и товаров для дома намерены выйти на российский рынок, сообщает газета "Известия" со ссылкой на участников рынка недвижимости и ретейла.
Как сообщает издание, компании ведут переговоры с торговыми центрами об открытии в России магазинов брендов adL, Mudo, LTB, Twist и Ipekyol. По данным газеты, отечественные операторы заинтересованы в сотрудничестве с новыми компаниями после приостановки работы в России ряда крупных международных игроков.
Президент Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко подтвердил изданию, что переговоры российских операторов с турецкими компаниями действительно ведутся.
Как сообщил газете глава компании Surenkok Moscow Омюр Сюренкок, который занимается продвижением турецкого бизнеса в России, каждая из компаний планирует открывать свыше 100 точек в Москве и регионах, и первыми начнут работать магазины adL. Этот бренд уже работал в России ранее. Первый магазин могут открыть осенью в Москве, конкретная локация еще не определена, добавил он.
Перечисленные турецкие марки, по его словам, начнут продажи в России с вещей из коллекции осень-зима. Новичкам на российском рынке понадобится полгода, чтобы открыть первую точку.