Война будет продолжаться до зимы: в ГУР назвали главную задачу Путина в настоящее время

Задача российской армии в настоящее время - окружить украинские силы на востоке и выйти на админграницы Луганской и Донецкой области.

Российско-украинская война продлится долго, поскольку президент РФ не захочет сдавать свои позиции и отказываться от захватнических намерений. Об этом в интервью Крым.Реалии рассказал представитель ГУР МО Вадим Скибицкий.

"Он (Путин - ред.) никому не доверяет, никого не слышит. У него свои планы восстановления Российской империи. Путин не отказывается от своих планов. Эта война будет затягиваться. Насколько будет затянута активная фаза, это будет сентябрь месяц или это будет октябрь, или это будет до конца года. Это зависит от нашего сопротивления, от состояния наших сил обороны и от той помощи, которую нам оказывают", - сообщил Скибицкий.

ГУР привязывает к 11 сентября - единый день голосования в России - вероятное проведение псевдореферендумов или других мероприятий на оккупированных территориях.

В то же время 7 октября у Путина 70-й день рождения - и военные, вероятно, захотят сделать ему "подарок".

"Под конец года, зимой будет холодно, и говорят, что Украина пойдет на переговорный процесс", – говорит Скибицкий.

Путин планирует руководить Россией до конца своих дней, считают в разведке, от сценария "преемник" президент РФ давно отказался.

"Он никому не доверяет, никого не слышит. У него есть свои планы, которые касаются возрождения Российской империи, он это заявил на весь мир. Его пытались убедить иностранные лидеры, были попытки убедить от политического бомонда, представителей экономического блока РФ, олигархов, но им это не удалось. Войну, которую он хочет вести, она будет долгой. Это человек, который не хочет сдавать свои позиции", - подытожил Скибицкий.