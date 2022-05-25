Иранские запчасти в обмен на российскую сталь

Иран и Россия могут ввести бартерную торговлю, которая позволит Тегерану импортировать сталь, а Москве — автозапчасти и газовые турбины, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на министра промышленности, шахт и торговли Ирана Резу Фатеми Амина.

По словам министра, оба государства согласились ввести бартерную торговлю для некоторых категорий товаров, в том числе для российской стали. "Иран нуждается в импорте сырья для металлургического и горнодобывающего секторов. Также Тегерану понадобится цинк, свинец, алюминий для удовлетворения внутреннего спроса", - отметил он.

Министр добавил, что в обмен на российскую металлургическую продукцию его страна может экспортировать запчасти для автомобилей и газовые турбины. Некоторые иранские компании уже подписали контракты на поставку и ремонт газовых турбин для российских электростанций, заключил он.