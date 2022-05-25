В России группа депутатов выступила против войны в Украине и призвала вывести войска

В России во время заседания законодательного собрания Приморского края разразился скандал. «Коммерсант» сообщает, что группа депутатов законодательного собрания Приморья выступила с обращением к президенту РФ Владимиру Путину. Они призывают прекратить «спецоперацию» в Украине и вывести с украинской территории российские войска.

«Мы понимаем, что если наша страна не прекратит военную операцию, то сирот в нашей стране станет еще больше», — заявил зачитавший это заявление член фракции КПРФ Леонид Васюкевич. По его словам, обращение к главе российского государства подписали четверо депутатов из коммунистической фракции.

Речь Васюкевича вызвала возмущенную реакцию в президиуме регионального парламента. Губернатор Олег Кожемяко, который выступал с отчетом о деятельности за прошлый год, призвал «вывести из зала» депутата и поддержавшего его коллегу Геннадия Шульгу (также член фракции КПРФ), «порочащих российскую армию».

В итоге по предложению представляющего партию «Справедливая Россия» Алексея Козицкого заксобрание лишило Васюкевича и Шульгу права голоса на заседании. Анатолий Долгачев, глава фракции КПРФ, в состав которой входят 14 депутатов, заявил, что выступление коллег, «порочащих честь КПРФ», - это несогласованный «абсолютный демарш», пообещал дать ему политическую оценку и принять «самые жесткие меры».