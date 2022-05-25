К поискам пропавшего в Загатале индуса подключили армию

"В Загатальском районе продолжаются поиски без вести пропавшего гражданина Индии Кондавети Маникатха, 1993 года рождения". Об этом Report сообщил старший инспектор Шекинской региональной группы пресс-службы МВД Азербайджана, старший лейтенант полиции Махир Масимов.

Он отметил, что к поискам в местности, где пропал иностранный турист, привлечены военнослужащие Внутренних войск МВД, сотрудники Загатальского районного управления полиции и Министерства экологии и природных ресурсов: "Предпринимаются все необходимые меры".

Напомним, что 17 мая в колл-центр МВД поступило обращение по поводу исчезновения гражданина Индии Кондавети Маникатха. Полицейские установили, что 12 мая турист вышел из гостиницы, где остановился в Загатале, и направился в высокогорное село Джар.