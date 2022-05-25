Новые Galaxy A33 | A53 | A73: давайте знакомиться ближе с «потрясающими» смартфонами от Samsung

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Samsung представила «потрясающую» серию смартфонов Galaxy А. В нее вошли: Galaxy А73, А53, А33, A23 и младшая A13. Если вы активно пользуетесь социальными сетями, не расстаетесь с любимым смартфоном ни на минуту, любите получать от жизни все и не упускать ни одного момента, то яркие смартфоны данной серии подарят вам новый опыт в пользовании девайсами.

Смартфоны обладают ярким современным дизайном, а корпус выполнен из пластика в стиле Ambient Edge, т.е где модуль камеры плавно сливается с корпусом. Матовый корпус приятен на ощупь и отлично садится в руке. Девайсы также доступны в разных цветах. Galaxy А53 и А33 выпускаются в черном, белом, голубом и персиковом цветах, к которым производитель придумал необычное определение – «потрясающий». При этом расцветка у Galaxy А73 отличается от своих собратьев – тут представлены потрясающий белый, мятный и серый. Но это не все отличие смартфонов друг от друга.

Старшая модель – Galaxy А73, обладатель самой большой диагонали — 6,7 дюйма. Она также оснащена FHD+ Super AMOLED дисплеем, модели Infinity O – когда селфи камера расположена в О-образном вырезе на экране (отсюда и название). Дисплей поддерживает частоту обновления в 120Hz. Фронтальная камера при этом имеет матрицу на 32 МП. Основной блок камер состоит из четырех объективов и вспышки. Тут также кроется один из главных отличительных качеств данной модели от остальных девайсов серии. Таким образом, главный модуль получил сенсор на 108 Мп (f/1.8, OIS) и гибридный оптический зум. Далее следуют ультраширик на 12 Мп и два объектива по 5Мп – датчик глубины и макро. Благодаря такому набору смартфон выдает действительно потрясающие фотографии. Также на смартфоне установлено другое железо, отличное от начинки Galaxy А53 и А33, тут используется процессор Snapdragon 778G (6 нм) с ускорителем Adreno 642L.