Что думают в Евросоюзе о «деле» Додона
Евросоюз внимательно следит за делом обвиняемого в коррупции и госизмене бывшего президента Молдовы Игоря Додона, надеется на справедливое расследование и не видит признаков политического заказа, заявил глава делегации ЕС в республике Янис Мажейкс в эфире телеканала TV8.
"Мы следим за этим делом по ряду причин, мы заинтересованы, потому что дело резонансное. На данном этапе мы не видим никакого элемента (политического вмешательства - ред.), никакого политического заказа", - цитирует его РИА Новости.
По словам Мажейкса, Додон - один из лидеров легитимной политической силы в парламенте, поэтому важно, чтобы никто не препятствовал деятельности оппозиции. В то же время существуют вещи, которые нужно расследовать. Дипломат надеется, что расследование будет справедливым и независимым, он полагает, что вмешательство в ход следствия недопустимо.
Напомним, что сотрудники антикоррупционной прокуратуры 24 мая задержали Додона на 72 часа. У экс-президента, а также дома у его матери в селе Садова прошли обыски. На следующий день бывшему главе государства предъявили обвинение в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины.
Ранее суд в Кишиневе поместил Додона под домашний арест на 30 суток.