Что думают в Евросоюзе о «деле» Додона

Евросоюз внимательно следит за делом обвиняемого в коррупции и госизмене бывшего президента Молдовы Игоря Додона, надеется на справедливое расследование и не видит признаков политического заказа, заявил глава делегации ЕС в республике Янис Мажейкс в эфире телеканала TV8.

"Мы следим за этим делом по ряду причин, мы заинтересованы, потому что дело резонансное. На данном этапе мы не видим никакого элемента (политического вмешательства - ред.), никакого политического заказа", - цитирует его РИА Новости.

По словам Мажейкса, Додон - один из лидеров легитимной политической силы в парламенте, поэтому важно, чтобы никто не препятствовал деятельности оппозиции. В то же время существуют вещи, которые нужно расследовать. Дипломат надеется, что расследование будет справедливым и независимым, он полагает, что вмешательство в ход следствия недопустимо.