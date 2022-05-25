Ожесточенные бои в Панджшере: убиты более 20 талибов
Противостоящий движению "Талибан" Фронт национального сопротивления сообщил об ожесточенных боестолкновениях в Панджшере, в результате которых были убиты 27 талибов.
"Наступление талибов на позиции Фронта сопротивления отбито", - написал в Twitter глава отдела внешних связей фронта Али Майсам Назари.
По его словам, бои начались 26 мая в трех районах Панджшера.
Местные источники информагентства Aamaj News подтвердили начало боестолкновений в районах Шатл, Анаба и Роха Панджшера.
Талибы пока не комментируют ситуацию.