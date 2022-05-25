Сотни людей пикетируют парламент Молдовы

Сотни сторонников и членов оппозиционных Партии коммунистов Республики Молдова и партии "Шор" в пятницу собрались на антиправительственный митинг у здания кабинета министров. Собравшиеся скандируют "Долой правительство!", "В отставку!", передает ТАСС.

"К власти пришли неграмотные и некомпетентные люди. …Мы пришли, чтобы сказать - в отставку", - отметила в своем выступлении перед собравшимися депутат парламента Елена Бондаренко.

Аналогичные демонстрации прошли ранее перед парламентом и некоторыми министерствами. Отдельные акции протеста проводит оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова, которая также требует отставки правительства Натальи Гаврилицы, президента страны Майи Санду.