Новый удар по экономике: чем еще Индия испытает мировой рынок

По словам одного из источников издания, на экспорт риса могут ввести такие же ограничения, как на сахар: его вывоз ограничен на уровне 10 млн тонн. Другой собеседник издания заявил, что в общей сложности рассматриваются ограничения на экспорт пяти типов продукции, по двум из них (пшеница и сахар) запрет уже введен.

Издание отмечает, что инфляция в Индии в апреле достигла 7,79%, что стало максимумом за восемь лет. «Многие страны в настоящее время проводят свою внутреннюю политику в отношении зерновых. Индия хочет обеспечить продовольственную безопасность для себя, своих соседей и уязвимых стран»,— сказал изданию неназванный чиновник.

Индия решила ограничить экспорт пшеницы из-за ее подорожания. Через два дня после этого цена на пшеницу в Европе побила рекорд в €438,25 за тонну. Индия является вторым по величине производителем риса в мире после Китая и за последние два года экспортировала рис более чем в 150 стран.