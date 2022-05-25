AQTA выслушает граждан и посредством WhatsApp

Агентство пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) проводит последовательные мероприятия по оперативной, прозрачной и более эффективной организации мер контроля и регулирования. С этой целью помимо Call-центра 1003 с агентством можно будет связаться и через WhatsApp.

В агентстве сообщили, что теперь граждане смогут направлять свои жалобы, предложения, обращения в связи с работой AQTA и Азербайджанского института пищевой безопасности, а также если столкнулись с некоторыми противоправными действиями посредством WhatsApp на номер агентства (010) 200 10 03.

Поступающая информация (письменная, визуальная или звуковая) будет проанализирована и затем обеспечено ее исполнение в соответствии с законодательством.