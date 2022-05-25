Иракский парламент поддержал закон о запрете нормализации отношений с Израилем
Парламент Ирака одобрил законопроект, предусматривающий «запрет на нормализацию отношений с Израилем».
Документ принят парламентариями в четверг единогласно. В его поддержку проголосовали все 275 присутствующих на заседании законодателей.
По новому закону, действия, направленные на установление связей и сотрудничество с Израилем, а также нормализацию отношений с этой страной будут квалифицироваться в качестве преступления. Налаживание отношений с Израилем в политическом, дипломатическом плане и в сфере безопасности будет караться пожизненным заключением или смертной казнью.