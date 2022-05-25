Подробности секретного приказа киллеру Орхану Асадову

Отдел информации 13:19

В СМИ опубликовали подробности секретного приказа, который полковник Хасан Сайяд Худаяри, командир «Отряда 848» Корпуса стражей исламской революции, специализирующемся на убийствах и террористических операциях за рубежом, отдал азербайджанцу Орхану Асадову, арестованному в прошлом году на Кипре. Согласно кипрским источникам, полковник Худаяри поручил Орхану Асадову убить четырех высокопоставленных чиновников на Кипре. Орхан Асадов, 39-летний гражданин России, имевший небольшой бизнес в Москве, был членом религиозной общины Ахль аль-Бейт, поддерживаемой Корпусом стражей исламской революции. Когда израильская разведка установила, что Асадов работает на иранские спецслужбы, киллер попал под постоянный контроль Моссада. Позднее израильтяне совместно со спецслужбами Кипра провели операцию, в ходе которой Асадов был арестован.

По сообщению кипрской газеты Politis, Моссад убежден, что полковник Худаяри был организатором покушения на израильских бизнесменов на Кипре. Одной из «целей» был израильский миллиардер Тедди Саги, получивший за счет инвестиций гражданство Кипра. Следствие по делу Орхана Асадова и его сообщников завершено. Суд должен был начаться на прошлой неделе, но, как сообщают местные СМИ, защита попросила дополнительное время для рассмотрения дела. Орхана Асадова обвиняют в терроризме, а также в ряде других преступлений, в числе которых незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия. Кипрские СМИ получили некоторые подробности расследования в отношении Асадова. Сообщается, что, помимо Тедди Саги, Орхан Асадов должен был ликвидировать исполнительного и финансового директора холдинга, принадлежащего израильскому миллиардеру, а также двух близких ему людей. Эфстатиос Эфстатиу, адвокат Орхана Асадова, попросил суд представить результаты баллистической экспертизы пистолета с глушителем, обнаруженного у его подзащитного. Адвокат заявил, что, если ходатайство будет удовлетворено, его клиент готов признать себя виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия. Суд удовлетворил ходатайство и отложил слушание дела до июня. В материалы следствия включены также показания свидетелей, доказывающие преступные замыслы Асадова, аудиовизуальные материалы, обнаруженные в его мобильном телефоне, телефонные разговоры, изображения с камер видеонаблюдения и другие материалы.