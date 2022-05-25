Оппозиция перекрыла дорогу - одну из главных автотрасс Армении

Представители оппозиции со словами «Армения без Никола» перекрыли дорогу Ереван-Севан, передает News.am.

Спустя некоторое время после инцидента полицейские стали силой вытеснять протестующих с дороги. Один из участников акции лег на асфальт, стражи порядка и его попытались вытеснить с дороги. К месту стянуты большие силы полиции, которые пытаются восстановить движение по одной из крупнейших автомагистралей страны.

Напомним, что ранее вице-спикер парламента Армении от оппозиции Ишхан Сагателян заявил, что с утра 27 мая будут организованы акции протеста как в Ереване, так и в областях Армении.