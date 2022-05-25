Впервые с 9 марта: нефть превысила $118

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent выросла на 0,68% и поднялась до $118,2 за баррель, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE Futures на утро 27 мая.

Стоимость барреля нефти марки Brent превысила $118 впервые с 9 марта нынешнего года. Цена на фьючерсы на WTI с поставкой в июле на Нью-Йоркской товарной бирже растет на 0,43% - до $114,58 за баррель.

Цены на нефть растут на фоне признаков дефицита предложения топлива в США в преддверии летнего автомобильного сезона. По данным Минэнерго США, запасы бензина в этой стране сократились до самого низкого сезонного уровня с 2014 года. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе также уменьшились на 1,02 млн баррелей - до 419,8 млн баррелей. «Цены на нефть выросли до самого высокого уровня с марта благодаря возобновлению снижения запасов нефти в США. Автомобильный сезон в США и высокий спрос на поездки должны оказать поддержку ценам в ближайшей перспективе. Поскольку рост предложения отстает от роста спроса, рынок нефти, вероятно, останется дефицитным. Следовательно, мы сохраняем позитивный прогноз по ценам на нефть», - сообщил аналитик UBS Джованни Стауново.