В ходе проведенной Государственной противопожарной службой МЧС в поселке Сахиль Гарадагского района Баку на территории ООО Az Steel Company проверки на вышедшем из строя грузовом судне были выявлены многочисленные недостатки в области пожарной безопасности, которые представляли прямую угрозу здоровью людей, окружающей среде и имущественным интересам государства, сообщили в министерстве.

Так, территория объекта, участки, на которых проводились работы, не очищались от нефтяных и мазутных отходов; территория объекта не была огорожена переносными ограждениями для защиты легковоспламеняющихся конструкций от искр при проведении работ с применением открытого огня; открытые рабочие места, сварочные агрегаты и трансформаторы не очищались от горючих материалов в радиусе 5 метров; не запрещалась работа неисправными приборами при электрогазосварочных работах на территории объекта; на территории объекта не были приняты необходимые правила поведения и мероприятия по организации пожаротушения; соответствующим приказом (инструкцией) не был определен пожарный режим по обеспечению пожарной безопасности объекта; обслуживающий персонал не был обеспечен резервным электрогенератором, учитывая перебои с электроэнергией на объекте; объект не был полностью укомплектован первичными средствами пожаротушения и огнетушителями.

С учетом вышеизложенного было принято решение о приостановке работ.