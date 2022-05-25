Крупнейший в мире самолет увезли на утилизацию

Крупнейший в мире самолет Ан-225 "Мрия" увезен из аэропорта Гостомеля для последующей утилизации, сообщило УНИАН.

28 февраля в концерне "Укроборонпром" сообщили об уничтожении "на аэродроме Гостомель под Киевом в результате российского обстрела самого большого в мире грузового самолета Ан-225 "Мрия".

Ан-225 "Мрия" - тяжелый дальний турбореактивный транспортный самолет сверхбольшой грузоподъемности, разработанный в 1980-х годах в советском ОКБ им. О.К. Антонова (ныне украинское государственное предприятие "Антонов") под руководством генерального конструктора Петра Балабуева и главного конструктора Виктора Толмачева. "Мрия" - самый крупный по габаритам и самый тяжелый грузоподъемный самолет в мире. Первый полет он совершил 21 декабря 1988 года, а в эксплуатации находится с 1989 года. До состояния готовности был доведен лишь один экземпляр самолета Ан-225, второй так и не был достроен.