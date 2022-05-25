ПКК создают сеть тоннелей у границ Турции. Россия и США не выполняют обязательств? ФОТО
Террористы ПКК продолжают контролировать ряд приграничных с Турцией районов севера Сирии. Они остаются у границы Турции вопреки обязательствам, взятым Россией и США перед Турцией, пишет Anadolu.
В районах Манбич и Айн-эль-Араб (Кобани) террористы оборудуют часть подземных тоннелей в качестве камер для содержания неугодных сирийцев. По сообщениям местных источников, под землей нередки пытки противников ПКК. Часть схваченных сирийцев террористы принуждают рыть тоннели. Глубина тоннелей, строящихся в непосредственной близости от границы с Турцией, доходит до 4 метров, проведено освещение, есть вентиляционные отверстия. Высота тоннелей достигает двух метров, ширина - метр.
Тоннели используются террористами в основном в качестве укрытия во время военных операций ВС Турции либо с целью организации атак на территорию Турции.
Согласно информации, подобная сеть тоннелей создана террористами ПКК в сельских районах других провинций Сирии, в том числе в Алеппо, Хасеке, Дейр-эз-Зор и Ракке. Как сообщает издание со ссылкой на местные источники, протяженность тоннелей порой доходит до сотни километров. Сооружения укрепляются бетоном на случай авиаударов.
В октябре 2019 года в период проведения антитеррористической операции «Источник мира», Турция заключила с Россией и США соглашение по Сирии. Они обязались обеспечить отвод отрядов террористов ПКК от границы Турции на 30 км вглубь территории Сирии.