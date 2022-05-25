Террористы ПКК продолжают контролировать ряд приграничных с Турцией районов севера Сирии. Они остаются у границы Турции вопреки обязательствам, взятым Россией и США перед Турцией, пишет Anadolu.

В районах Манбич и Айн-эль-Араб (Кобани) террористы оборудуют часть подземных тоннелей в качестве камер для содержания неугодных сирийцев. По сообщениям местных источников, под землей нередки пытки противников ПКК. Часть схваченных сирийцев террористы принуждают рыть тоннели. Глубина тоннелей, строящихся в непосредственной близости от границы с Турцией, доходит до 4 метров, проведено освещение, есть вентиляционные отверстия. Высота тоннелей достигает двух метров, ширина - метр.

Тоннели используются террористами в основном в качестве укрытия во время военных операций ВС Турции либо с целью организации атак на территорию Турции.