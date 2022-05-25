Азия впервые обогнала Европу по закупкам российской нефти

Поставки нефти из России в Индию и Китай достигли рекордных значений, а Азия впервые стала крупнейшим покупателем российского сырья, сообщила Bloomberg старший нефтяной аналитик Kpler в Сингапуре Джейн Кси.

После начала «спецоперации» в Украине и обсуждений эмбарго Западом транзит российской нефти по морю только вырос. Поставки российской нефти двум крупнейшим импортерам Азии — Индии и Китаю — в апреле достигли рекордных значений. При этом главным покупателем российского сырья в прошлом месяце стала Индия, указала эксперт.

По данным Kpler, в апреле Азия впервые обогнала Европу, став крупнейшим импортером нефти из России, и разрыв продолжает увеличиваться в мае. Одновременно растет транзит российского сырья по морю: на прошлой неделе на танкерах находилось от 74 млн до 79 млн баррелей нефти, что почти в три раза больше, чем объем морского транзита до начала войны в Украине и обсуждений Запада нефтяного эмбарго против России (27 млн баррелей).

Индия и Китай, в свою очередь, закупают миллионы баррелей российской нефти, пользуясь большими дисконтами, которые предоставляет страна, отмечает издание. «Некоторые из заинтересованных покупателей в Азии руководствуются скорее экономическими соображениями, чем политической позицией», — заявила агентству Джейн Кси.