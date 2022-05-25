Зеленский: Россия хочет выставлять ультиматумы, а не вести настоящие переговоры

Россия не заинтересована в завершении войны в Украине, заявил президент Украины Владимир Зеленский в послании к Индонезийскому аналитическому центру.

По словам Зеленского, Россия хочет выставлять ультиматумы, а не вести настоящие мирные переговоры. Президент Украины добавил, что постоянно пытается организовать переговоры с президентом России Владимиром Путиным. «Есть вещи, которые необходимо обсудить с российским лидером. Я не говорю вам, что наши люди горят желанием разгововаривать с ним, но нам нужно принять реальность того, через что мы проживаем»,— сказал Владимир Зеленский, которого цитирует «Коммерсант».

Зеленский добавил, что Украина собирается сохранить свою независимость и территориальную целостность. По его словам, Россия пока не показывает готовность к «серьезным мирным переговорам».