Иран ищет новые рынки для поставки нефти, заявил гендиректор Национальной иранской нефтяной компании Мохсен Ходжастемехр в интервью IRNA.

Он отметил, что по сравнению с предыдущим правительством объем экспорта нефти увеличился, соответственно, нет проблем для получения денег за нефть.

По его словам, достижение добычи 5,7 млн баррелей нефти в день вполне реально и основано на существующих потенциалах добычи нефти в Иране. «Хотя для достижения этого объема необходимо 90 млрд долларов инвестиции, мы, в первую очередь, будем использовать максимальный финансовый потенциал внутри страны, в то же время иностранные компании также могут участвовать в этой инвестиции», - отметил он.