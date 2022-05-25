Джавад Шабири, автор haqqin.az 15:11

На открытом заседании парламента в минувшую среду, 25 мая, депутаты иранского Меджлиса в третий раз избрали Мохаммада Багера Галибафа спикером парламента, отдав ему 194 голоса из 281. Нужно отметить, что выборы спикера и двух вице-спикеров происходят в иранском парламенте каждый год. В этот раз с вице-спикерами, кстати, произошло довольно забавно. Из пяти претендентов на два поста победителями вышли Али Никзад и Абдолреза Месри. Причем оба набрали одинаковое количество голосов. Так что вопрос, кто из них станет первым вице-спикером, а кто – вторым, решался уже в ходе жеребьевки. В этот раз повезло Али Никзаду.

Победа же Галибафа ни у кого не вызвала сомнений, поскольку его ближайший конкурент, Ага Техрани, получил голосов в три с лишним раза меньше – всего 53. И это весомое подтверждение того, что авторитет нынешнего спикера мало у кого вызывает вопросы. Также это свидетельствует и о том, что он продолжает пользоваться поддержкой как Верховного Лидера, посетившего Меджлис в день голосования, так и президента страны, Ибрахима Раиси, являющемся земляком Галибафа – оба они родились и выросли в Мешхеде. Более того, на президентских выборах в 2017 году он снял свою кандидатуру в пользу Ибрахима Раиси. И хотя тогда это нынешнему президенту не сильно помогло, он все равно проиграл, но такие жесты помнятся в политике долго. Да и к тому же, что президент, что спикер – выходцы из одного лагеря прогрессивных консерваторов. У них схожие взгляды по многим вопросам, а потому они постоянно поддерживают друг друга. В том числе, когда им потребовалось устранить с политической арены клан Лариджани, в котором один брат возглавлял судебную власть Ирана, а другой – 12 лет бессменно занимал пост спикера иранского парламента. Судебную власть, при поддержке Али Хаменеи, Раиси взял себе. А парламентом занялся Галибаф.