Лукашенко: Западные санкции затронут Казахстан, Киргизию и Армению

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сплотиться и действовать единым фронтом. Об этом он заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает БЕЛТА.

«Наше заседание проходит в непростых геополитических и экономических условиях. Но нам удалось успешно купировать проблемы на валютно-финансовом рынке. Однако санкционный прессинг не ослабевает, а скорее, наоборот, усиливается», — заявил глава государства.

Лукашенко считает, что западные санкции в той или иной степени затронут все государства ЕАЭС, так как Россия, в отношении которой введены эти ограничения, — крупнейший торгово-экономический партнер стран-членов союза.