Президент Молдовы призвала проверить ход расследования дела Додона

Президент Молдовы Майя Санду призвала прокуратуру к справедливому расследованию дела бывшего главы государства Игоря Додона, обвиняемого в госизмене и коррупции. Об этом сообщает ТАСС.

Глава молдавского государства заявила о необходимости проверить ход расследования и выяснить, каким образом в СМИ попали фотографии со следственных мероприятий. По словам Санду, объяснения антикоррупционной прокуратуры о том, что фото слили адвокаты Додона, ее не удовлетворили. Она также отметила, что сама узнала о расследовании из прессы.

Санду подчеркнула, что прокуроры должны строго придерживаться рамок закона. «Я очень надеюсь, что прокуратура не занимается политическими играми ни по заказу, ни по собственной инициативе, потому что это приведет к дальнейшей дискредитации прокуратуры, системы юстиции и нашего европейского будущего», — заявила она.

26 мая суд в Кишиневе отправил Додона под домашний арест на 30 суток. По словам прокурора Петра Ярмалюка, у следствия были доказательства того, что экс-президент намеревался покинуть пределы страны. 24 мая антикоррупционная прокуратура задержала бывшего президента на 72 часа. Его подозревают в госизмене, а также инкриминируют коррупционные преступления.