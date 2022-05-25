В Баку задержан мужчина, который убил и сжег школьную учительницу

В Баку задержан мужчина, который убил и сжег женщину в поселке Локбатан Гарадагского района. Об этом говорится в совместном сообщении Генпрокуратуры и МВД Азербайджана.

Отмечается, что в пятницу, 27 мая, в районную прокуратуру поступила информация о пожаре в частном жилом доме, расположенном на территории поселка Локбатан, и об обнаружении тела проживающей там 60-летней учительницы средней школы Хураман Гасановой со следами насилия.

В ходе следственных мероприятий, проводимых по уголовному делу, были выявлены обоснованные подозрения в совершении данного преступления 36-летним Орханом Новрузовым.

По данному факту прокуратурой Гарадагского района заведено уголовное дело по статье 120.1 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса. Орхан Новрузов был задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.