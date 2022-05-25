Путин назвал «практически агрессией» давление на Россию

Президент РФ Владимир Путин 27 мая назвал «практически агрессией» давление на Россию со стороны ряда недружественных стран.

«Преимущества интеграционного курса особенно очевидны сейчас, в нынешней непростой международной обстановке, в условиях практически агрессии со стороны некоторых недружественных нам государств», — сказал он на заседании Высшего Евразийского экономического совета по видеосвязи.

Однако, по словам российского лидера, несмотря на конфронтацию со стороны западных стран, интерес к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) все равно растет.

«Вызывает удовлетворение, что, даже несмотря на сложную международную ситуацию, на развязанную так называемым коллективным Западом конфронтацию, [несмотря на] то, что наши недоброжелатели пытаются чинить всяческие препятствия нашей интеграции, все-таки совершенно очевидно для нас всех, что растет интерес к деятельности Евразийского экономического союза со стороны многих зарубежных партнеров», — цитирует слова Путина «Известия».