Сафар Мехтиев выслушал граждан Гаха и Шеки

В соответствии с поручениями президента Азербайджана Ильхама Алиева руководители центральных исполнительных органов принимают граждан в регионах, рассматривают их обращения, заявления и жалобы по различным вопросам.

Согласно сообщению пресс-службы ГТК, в Гахе в Центре Гейдара Алиева председатель Государственного таможенного комитета генерал-полковник Сафар Мехтиев принял граждан Гахского и Шекинского районов. На приеме с участием руководителей соответствующих структур комитета были заслушаны обращения жителей районов. Обращения в основном касались трудоустройства, импортно-экспортных операций и прочих таможенных вопросов.

В сообщении отмечается, что Сафар Мехтиев внимательно выслушал обращение каждого гражданина. Некоторые вопросы были решены на месте, по некоторым даны указания руководителям соответствующих структур.