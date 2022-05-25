Вильям Гаджиев: "Эти миллионы мне достались в наследство от дедушки жены"

В своем выступлении Вильям Гаджиев заявил, что на протяжении 42 лет работал на государственной службе, занимая, в числе прочего, и руководящие должности. По признанию арестованного чиновника, человеку «столько лет верой и правдой служившему государству и народу», тяжело сталкиваться с такой ситуацией.

Состоялось очередное заседание суда по делу арестованного экс-главы Имишлинского района Вильяма Гаджиева. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, судья Азер Пашаев в очередной раз предложил Вильяму Гаджиеву дать показания. И вопреки ожиданиям, экс-глава Имишли согласился.

Вильям Гаджиев категорически отверг выдвинутые против него обвинения, заявив, что никак не связан с присвоением бюджетных денег.

«Проводились соответствующие тендеры, победившие компании получали деньги и проводили работу. Строительные работы поручались компаниям-подрядчикам и у меня не было полномочий вмешиваться в этот процесс. Нет ни одного доказательства, что я требовал снимать деньги со счетов компаний-подрядчиков. Есть только голословные обвинения, которые приняты в качестве доказательства. Они говорят, что давали деньги, я говорю, что не давали. Почему за правду принимают их слова? В чем моя вина, если компания-подрядчик снимает со своего счета деньги и кому-то их передает преступным путем? Если кто-то присвоил деньги, зачем все перекладывать на меня? Если я скажу, что дал кому-то деньги, вы разве поверите?», - возмущался на суде Гаджиев.

Экс-глава района выразил недоумение по поводу того, что на него на протяжении восьми лет не подавалось жалоб в правоохранительные органы.

«Почему тогда они молчали? Это ведь тоже преступление. Еще раз повторяю: я не мог обналичить деньги, их обналичивала компания-подрядчик», - сказал он.

Вильям Гаджиев также заявил, что, будучи главой района, он на свои средства и деньги друзей осуществил в Евлахе масштабные работы по благоустройству. На эти цели якобы были потрачены 8 миллионов манатов.

«Но в уголовном деле про это не сказано ни слова. Посмотрите, сколько было проделано на внебюджетные деньги. Я всегда получал от руководства только благодарность», - сказал он.

Вильям Гаджиев попросил суд простить его с учетом его возраста и готовности выплатить нанесенный ущерб.

«Я не признаю себя виновным, но нарушения были в период моего руководства. Поэтому я готов выплатить нанесенный ущерб. Даже готов выплатить 6 миллионов манатов, которые мне остались в наследство от родственников. Эти деньги мне достались в наследство от дедушки моей жены», - сказал он.

В свою очередь, гособвинитель заявил о наличии фактов об обмене 2 миллионов долларов и миллиона евро в одном из банков. Но Вильям Гаджиев отказался отвечать на дополнительные вопросы.

Судебный процесс продолжится 3 июня.