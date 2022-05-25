Экс-генерал НАТО: ВСУ не смогут удержать Донбасс, но примерно через полгода…
Бывший генерал НАТО Ханс-Лотар Домрезе ожидает дальнейшего продвижения российской армии на Донбассе.
Домрезе сказал MDR AKTUELL, что российские вооруженные силы превосходят их по дальности действия и численности. Украинцы могли в лучшем случае задержать наступление, но не остановить его.
"Им придется отступить, чтобы их солдаты выжили", - отметил военный в отставке.
Однако начиная с осени украинцы смогут оказывать большее сопротивление, считает Домрезе.
По его прогнозам, примерно через полгода в стране появится гораздо больше западных систем вооружения, а украинские солдаты будут гораздо лучше обучены обращению с ними.
До тех пор ВСУ все равно придется принимать на себя тяжелые удары, хотя время играет на руку Украине, "если она продержится", полагает Домрезе.