Экс-генерал НАТО: ВСУ не смогут удержать Донбасс, но примерно через полгода…

Бывший генерал НАТО Ханс-Лотар Домрезе ожидает дальнейшего продвижения российской армии на Донбассе.

Домрезе сказал MDR AKTUELL, что российские вооруженные силы превосходят их по дальности действия и численности. Украинцы могли в лучшем случае задержать наступление, но не остановить его.

"Им придется отступить, чтобы их солдаты выжили", - отметил военный в отставке.