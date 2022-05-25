Китайский нефтетрейдер увеличил число танкеров для доставки нефти из России
Крупнейший китайский нефтетрейдер Unipec существенно увеличил количество арендованных танкеров для доставки российской нефти, пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa.
По данным издания, в мае Unipec зафрахтовал как минимум 10 танкеров для доставки нефти марки ESPO из порта Козьмино в Приморском крае — то есть в 5 раз больше, чем в апреле. В компании Sinopec, которой принадлежит Unipec, отказались комментировать информацию.
Согласно данным Vortexa, Unipec зафрахтовал два супертанкера, остальные суда — сравнительно небольшие танкеры класса «Афрамакс». Неизвестно, предназначены ли все суда для доставки нефти в Китай.