Иран увеличил поставки помидоров в Азербайджан в 270 раз

Азербайджан в январе-марте текущего года продал за рубеж 31 763 тонны помидоров на сумму 38,822 миллиона долларов США, передает Report.

Отмечается, что это больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 83%.

В Россию поставлено 30 989 тонн на сумму 37,38 млн долларов США, в Беларусь - 647,02 тонны на сумму 1,24 млн долларов США, в Польшу - 90 тонн на сумму 148,5 тыс. долларов США, в Украину - 35,5 тонны на сумму 58,85 тыс. долларов США (в марте поставок не было), в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) - 0,86 т продукции на сумму 1,11 тыс. долларов США.

По сравнению с показателями годом ранее поставки в Россию выросли соответственно на 76,6% и 84%, в Беларусь – на 38,5% и 3,7 раза, в Польшу – в 2,6 раза и 4,3 раза, в Украину – на 60% и 32,8%, в ОАЭ - на 99,2% и 96%.