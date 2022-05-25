Эрдоган обсудил с канцлером Австрии Украину
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в пятницу телефонный разговор с канцлером Австрии Карлом Нехаммером, сообщили в управлении по связям Администрации главы турецкого государства.
Согласно информации, Эрдоган и Нехаммер обсудили состояние и перспективы турецко-австрийских связей, а также тему российско-украинской войны.
Эрдоган отметил, что Анкара продолжает поощрять стороны (России и Украину) к использованию каналов диалога для скорейшего прекращения войны.