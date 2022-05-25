«Реакция мира на агрессию России – это сигнал для всех»

Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи заявил, что то, как международное сообщество будет в дальнейшем реагировать на войну России против Украины, станет сигналом для каждой страны мира. Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в Киеве на брифинге с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

"Сейчас Украина стоит на передовой, защищая демократические ценности. Свобода Северной Македонии и других демократических стран мира сейчас защищается в Украине, и она заслуживает нашего уважения и помощи в своей борьбе", - заявил Буяр Османи.

Он подчеркнул, что международная поддержка Украины должна усиливаться и не прекращаться до полного прекращения боевых действий и отвода российских войск.