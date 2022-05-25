Грузия усилила таможенный контроль на границе с Россией из-за санкций

Власти Грузии усилили работу таможенно-пропускного пункта "Казбеги - Верхний Ларс", чтобы избежать оборота товаров, ввоз которых в России запрещен санкциями, введенными Западом и рядом других стран из-за войны в Украине, заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, выступая в парламенте.

"Для усиления таможенного контроля оборота грузов на таможенно-пропускном пункте "Казбеги" увеличилось число сотрудников. Дополнительно были установлены рентгеновские сканеры. Таким образом, все товары строго контролируются", - цитирует Гарибашвили ТАСС.

Он отметил, что это делается для того, чтобы избежать оборота санкционных товаров.