Азербайджан и Турция заключили важное соглашение в сфере аэронавигации

Между провайдерами аэронавигационного обеспечения Азербайджана и Турции подписано важное соглашение, охватывающее все аспекты комплексного аэронавигационного обслуживания. Об этом сообщили haqqin.az в пресс-службе ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

Так, в пятницу, 27 мая, документ был подписан между Управлением воздушным движением «Азераэронавигация» (AZANS) при ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» и Главным управлением государственных аэропортов (DHMİ).

При заключении соглашения стороны отметили высокий уровень профессионального взаимодействия двух организаций в деле развития аэронавигационной стратегии, а также тесные дружеские отношения братских стран - Азербайджана и Турции.