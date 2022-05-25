Военные базы ВСУ в Запорожье передадут российской армии

Военные базы и другие военные объекты в Запорожской области передадут российским войскам. Об этом заявил ТАСС заместитель начальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов.

По его словам, военные объекты на территории Запорожья больше не нужны Украине, здесь будут располагаться российская армия и Росгвардия.

Он также добавил, что присутствие войск России в регионе будет обеспечивать безопасность от «украинского режима», чтобы он «не смог нанести вред жителям освобожденных территорий».

«Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области» Владимир Рогов также сообщал, что РФ необходимо передать украинские военные базы на территории региона для обеспечения безопасности жителей.