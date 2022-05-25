Евросоюз может исключить из эмбарго поставки нефти по «Дружбе»

Несколько представителей стран-членов Евросоюза склоняются к уступкам Венгрии по поводу российской нефти. Они обсуждают временное сохранение экспорта топлива из России через нефтепровод «Дружба» при введении комплексного эмбарго на поставки российского энергоресурса, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Согласно информации агентства, компромиссный вариант эмбарго позволит Венгрии выиграть время для согласования технических деталей прекращения поставок топлива через «Дружбу». «Некоторые лидеры стран ЕС склоняются к варианту, при котором ЕС запретит импорт российской нефти по морю и при этом временно разрешит поставки по трубопроводу»,— уточняются вероятные условия компромисса.

При этом, сроки, на которые Евросоюз рассчитывает сохранить трубопроводные поставки, в материале не упоминаются.