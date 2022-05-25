Новый владелец ресторанов McDonald's в России подал в Роспатент заявки на новое название. В компании обсуждаются несколько вариантов названия.

Это "Только так", "Весело и вкусно", "Тот самый" и "Свободная касса".

Выбирать будут из тех названий, заявки на которые уже поданы, сообщили "РБК" в пресс-службе компании.

Окончательного решения, какое из названий будет выбрано, пока нет. Скорее всего, будет выбрано схожее по созвучию с известным рекламным слоганом сети.