В России выбирают новое название для местного McDonald's 4 варианта
Новый владелец ресторанов McDonald's в России подал в Роспатент заявки на новое название. В компании обсуждаются несколько вариантов названия.
Это "Только так", "Весело и вкусно", "Тот самый" и "Свободная касса".
Выбирать будут из тех названий, заявки на которые уже поданы, сообщили "РБК" в пресс-службе компании.
Окончательного решения, какое из названий будет выбрано, пока нет. Скорее всего, будет выбрано схожее по созвучию с известным рекламным слоганом сети.