Ширинов убил своего знакомого и угодил в тюрьму через 10 лет
В результате совместных следственных мероприятий Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Службы государственной безопасности и пенитенциарной службы Министерства юстиции было раскрыто еще одно особо тяжкое преступление, совершенное несколько лет назад.
Так, 10 октября 2012 года по факту обнаружения тела Джафара Ахундова в принадлежащем ему автомобиле на территории Ясамальского района столицы в районной прокуратуре было возбуждено и расследовано уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, однако производство по делу было приостановлено из-за невозможности установить лицо, совершившее преступление.
После повторного изучения уголовного дела Следственным управлением Генеральной прокуратуры производство было возобновлено на основании доказательств, полученных в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий. Установлено, что Зохраб Ширинов 10 октября 2012 года вместе со своим знакомым Джафаром Ахундовым, приняв наркотическое средство в квартире, в состоянии наркотического опьянения убил его ударами ногой в область живота и груди.
Чтобы скрыть совершенное преступление и создать впечатление, что он скончался под воздействием наркотического вещества, вечером того же дня Ширинов привез тело Джафара Ахундова в принадлежащем ему же автомобиле на территорию кладбища «Волчьи ворота» и поместил в его карман шприц и наркотики.
Зохрабу Ширинову было предъявлено обвинение по соответствующим статьям Уголовного кодекса. В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственные мероприятия.