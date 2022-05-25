Ширинов убил своего знакомого и угодил в тюрьму через 10 лет

В результате совместных следственных мероприятий Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Службы государственной безопасности и пенитенциарной службы Министерства юстиции было раскрыто еще одно особо тяжкое преступление, совершенное несколько лет назад.

Так, 10 октября 2012 года по факту обнаружения тела Джафара Ахундова в принадлежащем ему автомобиле на территории Ясамальского района столицы в районной прокуратуре было возбуждено и расследовано уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, однако производство по делу было приостановлено из-за невозможности установить лицо, совершившее преступление.

После повторного изучения уголовного дела Следственным управлением Генеральной прокуратуры производство было возобновлено на основании доказательств, полученных в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий. Установлено, что Зохраб Ширинов 10 октября 2012 года вместе со своим знакомым Джафаром Ахундовым, приняв наркотическое средство в квартире, в состоянии наркотического опьянения убил его ударами ногой в область живота и груди.