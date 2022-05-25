В России заявили о рекордно низкой инфляции впервые за 23 года

Уровень инфляции в России по состоянию на конец мая достиг минимума с 1999 года. Об этом заявил председатель правительства страны Михаил Мишустин в ходе выступления перед суперфиналистами конкурса «Лидеры России», передает РИА Новости.

По его словам, в последнюю неделю мая аналитики зафиксировали дефляцию.

Премьер-министр РФ добавил, что в начале месяца в России снизилось потребление — обороты через систему контрольно-кассовой техники уменьшились в годовом выражении почти на 10%, в конце месяца спад уменьшился до 3%.