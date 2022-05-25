«Без каких-либо оккупантов»: Зеленский принял приглашение на саммит G20

Украина будет участвовать в саммите "Большой двадцатки" в ноябре и надеется на отстранение России из-за развязывания войны и ядерного шантажа мира. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления в аналитическом центре Foreign Policy Community of Indonesia, сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал Офиса главы государства.

Зеленский подтвердил участие в саммите G20 на Бали. Он также поблагодарил индонезийского коллегу за приглашение на мероприятие и наметил ряд "домашних задач" до встречи лидеров "Большой двадцатки".