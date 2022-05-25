Что обсудили с Эрдоганом члены Совбеза: итоги заседания

Антитеррористические операции ВС Турции, которые проводятся или будут проводиться у южных границ страны, не затрагивают территориальную целостность соседних государств и необходимы для обеспечения национальной безопасности Турции, говорится в заявлении по итогам заседания Совета национальной безопасности Турции, которое прошло в Анкаре под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, передает Anadolu.

Уточняется, что эти операции вносят значительный вклад в укрепление мира и стабильности в соседних с Турцией странах. В СНБ Турции также призвали страны, которые нарушают международное право, поддерживая терроризм, положить конец подобной практике и учесть озабоченность Анкары в сфере безопасности. Совет был проинформирован об операциях, проводимых турецкими военными внутри и за пределами страны против всех форм угроз национальной безопасности Турции, включая террористические организации ПКК, ФЕТО и ИГИЛ. Также были обсуждены дополнительные шаги в этом направлении.

Вместе с тем в заявлении была подчеркнута необходимость объявления всеобъемлющего перемирия между Россией и Украиной с тем, чтобы открыть путь к прекращению войны и мирному урегулированию конфликта. Также было заявлено, что урегулирование, достигнутое в рамках суверенитета и территориальной целостности Украины, может способствовать установлению прочного мира в регионе.