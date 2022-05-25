Что обсудили с Эрдоганом члены Совбеза: итоги заседания
Антитеррористические операции ВС Турции, которые проводятся или будут проводиться у южных границ страны, не затрагивают территориальную целостность соседних государств и необходимы для обеспечения национальной безопасности Турции, говорится в заявлении по итогам заседания Совета национальной безопасности Турции, которое прошло в Анкаре под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, передает Anadolu.
Уточняется, что эти операции вносят значительный вклад в укрепление мира и стабильности в соседних с Турцией странах. В СНБ Турции также призвали страны, которые нарушают международное право, поддерживая терроризм, положить конец подобной практике и учесть озабоченность Анкары в сфере безопасности. Совет был проинформирован об операциях, проводимых турецкими военными внутри и за пределами страны против всех форм угроз национальной безопасности Турции, включая террористические организации ПКК, ФЕТО и ИГИЛ. Также были обсуждены дополнительные шаги в этом направлении.
Вместе с тем в заявлении была подчеркнута необходимость объявления всеобъемлющего перемирия между Россией и Украиной с тем, чтобы открыть путь к прекращению войны и мирному урегулированию конфликта. Также было заявлено, что урегулирование, достигнутое в рамках суверенитета и территориальной целостности Украины, может способствовать установлению прочного мира в регионе.
На заседании также обсуждалось «постепенное наращивание провокационных действий со стороны Греции в Эгейском море, нарушения Афинами международного права и подписанных ими соглашений, а также попытки греческой стороны эксплуатировать в неблаговидных целях свое членство в альянсах, предназначенных для сотрудничества». Подчеркнута твердая решимость Турции отстаивать свои интересы в этом регионе.
Кроме того, высказана обеспокоенность и по поводу роста в последнее время в ряде стран исламофобии: «Упомянутым странам напомнили об их ответственности, когда речь идет о предотвращении провокационных действий, включая сжигание копий нашей священной книги Корана и нападения на наших соотечественников».
В ходе заседания была отмечена важность сохранения стабильности и территориальной целостности в Ливии, а также недопущения шагов, которые могут привести к новым конфликтам в этой стране. Отмечена необходимость проведения честных и справедливых выборов по всей Ливии в соответствии с ожиданиями ливийского народа.