Новый адрес газахского филиала ТуранБанк

Отмечая в этом году 30-летие своей деятельности, ТуранБанк принимает активное участие в экономической и культурной жизни страны, внося свой вклад в социально-экономическое развитие ненефтяного сектора промышленности, сельского хозяйства, строительства, торговли, услуг и региона в целом, а также реализуя проекты по поддержке микро, малых и средних предприятий.

Банк признан финансовым институтом, который лояльно относится к клиентам, предлагает им удобные и качественные услуги, продукты с гибкими и конкурентоспособными условиями, активно участвует в социальной жизни общества.

ТуранБанк, реализующий ряд мероприятий по преобразованию своей сети филиалов, с целью улучшения обслуживания преобразовал Газахский отдел банка в филиал и перенаправил на новый адрес. В церемонии открытия приняли участие руководители района и банка.

После этого у филиала будет более просторное и современное офисное здание (по адресу: г. Газах, пр. Гейдара Алиева, 163В), чтобы жители и бизнес-предприятия могли быстрее и удобнее пользоваться услугами. В Газахском филиале, имеющем все необходимое, будут созданы условия для доступа клиентов к банковским услугам и продуктам.