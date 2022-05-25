Украина получила от Италии гаубицы разработки 1969 года

Украинские артиллеристы получили от Италии самодвижущиеся буксируемые гаубицы FH70 калибра 155 миллиметров, пишет телеграмм-канал «Военный осведомитель», опубликовавший фото самоходок.

Гаубица FH70 создана в 1969 году специалистами из Великобритании, Германии и Италии. Орудие оснащено вспомогательной силовой установкой Volkswagen, которая позволяет ему самостоятельно передвигаться со скоростью до 16 км/ час.

Отмечается, что FH70 приняли на вооружение в 1978 году. Дальность стрельбы гаубицы стандартными боеприпасами составляет 24 километра, гаубица может производить до шести выстрелов в минуту.