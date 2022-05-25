Китай закрыл небо для самолетов российских авиакомпаний
Китай закрыл свое воздушное пространство для самолетов Boeing и Airbus российских авиаперевозчиков, зарегистрированных в двух юрисдикциях, сообщили два источника РБК.
Один из источников РБК объясняет запрет тем, что в мае авиавласти Китая попросили все авиакомпании, не только российские, актуализировать электронные досье (портфолио; там содержатся сведения о самолетах, собственниках авиакомпаний, договорах на наземное обслуживание).
Запрос таких портфолио — стандартная процедура, указывает источник, однако недавно в Китае в нее были внесены корректировки. Российские перевозчики, летающие в Китай, обновили информацию, но власти Китая запросили подтверждающие данные, что импортные самолеты российских перевозчиков официально сняты с регистрации за рубежом. Таких документов авиакомпании представить не смогли. Поэтому китайские авиавласти, соблюдая международное авиазаконодательство, отказали в полетах на таких самолетах.
По словам собеседника издания, сейчас требования по «чистоте» самолетов с точки зрения регистрации предъявляют и другие страны. В качестве примера собеседник привел Турцию, которая отказывает в разрешениях на полеты в эту страну или через ее воздушное пространство самолетам «с двойной регистрацией» (самолеты, принудительно зарегистрированные в России — ред.).
О том, что Китай принял такое решение, ранее со ссылкой на авиавласти страны также сообщила компания Global Link Logistics. Другой логистический оператор, «Оптималог», сообщил, что получил информацию об отмене всех рейсов авиакомпаний «Авиастар Ту» и iFly из Китая. В неофициальных комментариях, которые он приводил, говорилось, что самолеты «перестали соответствовать требованиям ИКАО/ИАТА», «нет разрешений на пользование воздушными коридорами».