Сборным России и Беларуси по хоккею запретили участие в чемпионате мира 2023 года

Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Беларуси от чемпионата мира 2023 года. Об этом говорится в сообщении федерации.

Перед этим в апреле федерация отозвала право на проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге.

В 2023 году чемпионат мира по хоккею должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая. Альтернативный хозяин чемпионата мира будет утвержден во время ежегодного конгресса Международной федерации хоккея 2022 года, который пройдет в мае в Финляндии.

Ранее совет Международной федерации хоккея (IIHF) лишил Россию права на проведение молодежного чемпионата мира 2023 года из-за войны в Украине. Он должен был пройти с 26 декабря по 5 января 2023 года в Новосибирске и Омске.