Ильхам Алиев о претензиях армян: "Недалеко отсюда наша древняя земля – Западный Зангезур"

«Никогда в Азербайджане не было и не будет дискриминации на национальной, религиозной почве. Поэтому права и безопасность проживающих в Азербайджане армян так же важны, как и безопасность и права других народов, проживающих в Азербайджане. Здесь не может быть и речи о каких-то особых привилегиях. И еще, есть мировой, европейский опыт. Сейчас в Европе существуют различные конвенции. Страны Совета Европы присоединились к этим конвенциям, и к тому же в рамках Европейского Союза существуют правила и официальные документы. Там все указано, и мы следуем этому общечеловеческому тренду. Если Армения предъявит какие-то особые требования, она должна знать, что у нас тоже может быть много требований. Недалеко отсюда наша древняя земля – Западный Зангезур. Мы же не предъявляем территориальные претензии к Армении? Нет. Но если они станут предъявлять нам территориальные претензии, то почему и мы не можем сделать этого? Есть история. Пусть все посмотрят в книгах и энциклопедиях: когда отделили от нас Западный Зангезур и отдали его Армении? В ноябре 1920 года.

Что касается проживания в Азербайджане армян, то и эту историю все хорошо знают. После русско-иранской войны в начале XIX века армяне были массово переселены из Ирана и Восточной Анатолии и поселены в Азербайджане и Карабахе. Мы все это хорошо знаем. Что же касается создания в 1923 году Нагорно-Карабахской автономной области, то и это не имело никаких оснований. Это был незаконный шаг, направленный просто на то, чтобы заложить часовую бомбу в Азербайджане, взорвать ее в любой момент и уничтожить наш народ. Не было никаких оснований создавать там автономную область. В ее состав была включена и Шуша», - отметил глава государства.