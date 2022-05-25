МЧС провело в отелях мероприятия по пожарной безопасности
Государственной противопожарной службой МЧС проведен ряд информационно-просветительских мероприятий по предупреждению нарушений правил пожарной безопасности в отелях и обучению работников данной сферы пожарной безопасности. В пресс-службе министерства сообщили, что очередные мероприятия прошли в отелях Park Inn, JW Marriott Absheron, Courtyard by Marriott и Marriott Boulevard в Баку.
Согласно сообщению, в ходе мероприятий была подчеркнута личная ответственность руководителей объектов за обеспечение пожарной безопасности, а также необходимость строгого соблюдения всеми работниками правил пожарной безопасности. Отмечена важность содержания здания и прилегающих территорий в чистоте. Также предоставлена информация о требованиях правил пожарной безопасности при эксплуатации электротехнических, вентиляционных и отопительных сооружений.
С сотрудниками подробно обсудили необходимые действия при пожаре и обеспечении безопасности людей, а также требования соответствующих нормативных актов, касающихся водоснабжения.
В завершение были объяснены методы использования первичных средств пожаротушения, даны ответы на вопросы.