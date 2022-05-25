Европа готовится к полному прекращению импорта газа из России

Евросоюз готовит план на случай полного отказа от российского газа, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Она уточнила, что речь идет о нормировании поставок в промышленности, но ограничения для домохозяйств вводиться не будут, пишет Financial Times.

Издание указывает, что промышленность потребляет 27% всего поставляемого в ЕС газа, особенно химическая, пищевая и стекольная отрасли.

ЕС намерен запастись как можно большим объемом газа и обсуждает увеличение поставок из Израиля через Египет. Кроме того, Брюссель хочет возобновить энергетическое сотрудничество с Алжиром.